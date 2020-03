Ses amis et ses proches ont trouvé un moyen de lui rendre hommage ce mercredi.



Mercredi matin avaient lieu les obsèques du jeune Charles Johnen, 20 ans. Le malheureux disparu le 6 mars dernier après une guindaille estudiantine avait été repêché dimanche matin dans la Meuse à hauteur de l’île Monsin.



Dimanche son père, Jean-Claude Johnen indiquait “Charles est décédé seul et il sera enterré en petit comité”. Si la cérémonie s’est déroulée en petit comité à l’église de Montzen à cause des mesures de sécurité liées à la pandémie de Coronavirus, l’église était, elle, pleine. Remplie de marques d’affection.



En effet, les amis et les proches du jeune homme qui ne pouvaient pas être présents physiquement ce mercredi matin ont tout de même tenu à lui rendre hommage. Toutes les allées de l’église étaient décorées à l’aide de dessins et de tenues de Patro. Il y avait également des photos de ses amis et des bougies disposées en plusieurs endroits de l’édifice. Charles aura finalement été bien entouré ce mercredi.



Sur les réseaux sociaux les messages d’affection sont également nombreux. Sur la page Facebook “Help Charles”, plus de 1 200 personnes ont laissé un commentaire sous les photos de l’église décorée. À la fois pour saluer cet émouvant hommage, mais également pour présenter leurs condoléances à la famille.



Dimanche, le papa de Charles indiquait, “quand le confinement prendra fin, nous organiserons un rassemblement en sa mémoire afin que ses amis, les bénévoles et toutes les personnes qui nous ont aidés puissent lui rendre hommage”.