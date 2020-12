La Police belge a choisi la date du 7 décembre pour officialiser "La Journée de la Police", c’est également un jour de commémoration pour nos collègues décédé(e)s en service.

Ce 7 décembre, plusieurs moments de souvenir et d’hommage ont été organisés sur l'arrondissement de Liège devant le Mémorial de Vottem, devant le monument érigé en mémoire d’Amaury Delrez à Spa et devant le monument érigé en mémoire de Soraya et Cathy, les deux policières liégeoises assassinées par Benjamin Herman.

Les familles des victimes étaient associées à l'hommage rendu à Liège par le Directeur coordonnateur et le Directeur judiciaire de la Police fédérale, le Chef de Corps et le Directeur opérationnel de notre Zone. Les collègues du Service Circulation auquel étaient affectées les deux policières ont tenu à être présents pour saluer la mémoire de Cathy et Soraya, décédées dans l’exercice de leurs fonctions lors de l'attentat du 29 mai 2018.