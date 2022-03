A la demande du parquet de Liège, la police fédérale diffuse l'avis de recherche suivant:



Le 24 octobre 2018, un squelette d’homme a été retrouvé dans un bois privé situé Chaussée Verte à Saint-Georges-sur-Meuse, à proximité de la sortie 5 de l'autoroute A15/E42. A ce jour, cette personne n’a pas pu être identifiée.

Cet homme pourrait être un sans-abri et pourrait avoir fréquenté les commerces situé dans le zoning commercial situé Grand Route à Verlaine.

Il est âgé entre 60 et 70 ans. Il a de courts cheveux bruns, une barbe et une moustache blanches et une dentition incomplète.

Il portait un pantalon de training foncé de marque « Slazenger », un sweat gris de marque « Slazenger » et un sweat à capuche et tirette. Il était en possession d’un sac de couchage rouge et noir de marque « Mountain by Experience ».

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, il est demandé de prendre contact avec la police via email : avisderecherche@police.belgium.eu.

Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30 300.