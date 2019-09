Christopher, 32 ans, sans domicile fixe vivant à Liège, a été privé de liberté ce vendredi pour outrage à agent sur la voie publique. Ce vendredi après-midi en effet, alors que Christopher était couché au sol et semblait inanimé, un agent de la police de Liège s'est approché de lui, afin de lui porter secours. Ce dernier a ainsi proposé d'appeler une ambulance. Plutôt que de le remercier toutefois, Christopher a refusé et a même commencé à insulter l'agent, lui suggérant d'aller embrasser son collègue Maxime Pans, policier blessé par balle il y a près de deux semaines et toujours dans un état critique aujourd'hui.

Sans hésiter le policier a procédé à l'arrestation de Christopher. Ce dernier a été déféré au parquet de Liège.