Vers 22 h ce samedi, le jeune homme de 27 ans, connu de la police pour des faits de vols et de violence, s'est introduit dans le domicile de cette habitant de Neupré, née en 1928. C'est ici que le calvaire de la nonagénaire débutera... Le voleur, sous l'effet de stupéfiants, en voulait aux bijoux de la Neupréenne et n'a pas hésité à user de la force pour atteindre son but. À mains nues en effet, il frappera sa victime à plusieurs reprises. Malmenée, la nonagénaire parviendra toutefois à activer son bouton de télévigilance, ce qui alertera les secours et certains voisins. C'est un voisin précisément qui mettra le violent en fuite...

Prévenue, la police a ensuite pris en chasse le malfrat. Ce dernier, en libération conditionnelle après avoir été condamné à 40 mois de prison en décembre 2018, sera privé de liberté et déféré au parquet de Liège où son dossier a été mis à l'instruction avec demande de mandat d'arrêt.

La victime a quant à elle pu être prise en charge. Elle souffre de nombreux hématomes et a une incapacité de travail de 31 jours.

La police de Seraing-Neupré est intervenue suite à une agression particulièrement crapuleuse, ce samedi soir. Un jeune homme venait de rosser littéralement une dame de 93 ans...