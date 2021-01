Dans le cadre des travaux menés au Centre Hospitalier Régional de Huy (CHRH), une nouvelle phase du chantier va être lancée dès ce lundi 1er février. Elle consiste en l’aménagement de la zone d’accueil de l’hôpital et devrait durer 18 mois. Ce chantier aura indéniablement des répercussions sur la circulation dans le quartier. Afin d’assurer la sécurité des usagers mais aussi afin de garantir la meilleure mobilité possible dans le quartier durant les travaux, des déviations et des modifications du sens de la circulation seront effectives à partir de ce lundi 1er février à 8 heures.

En substance, le dispositif prévoit ce qui suit :

- La circulation des véhicules Porte des Maillets, dans son tronçon compris entre l’ancienne entrée du service des urgences et la ruelle Mottet, sera autorisée uniquement dans le sens rue des Trois Ponts vers la rue Saint-Domitien.

- La circulation des véhicules Porte des Maillets, dans son tronçon compris entre la rue des Trois Ponts et l’ancienne entrée du service des urgences, sera autorisée dans les deux sens.

- Le stationnement des véhicules sera interdit Porte des Maillets excepté à hauteur du bâtiment des anciennes urgences où une zone d’arrêt limité (5 min. max.) sera créée.

- La circulation des véhicules rue Saint-Domitien sera autorisée uniquement dans le sens Porte des Maillets vers la rue des Tanneurs.

- La circulation ruelle Mottet sera autorisée dans les deux sens et le stationnement y sera interdit, excepté pour les PMR ; les usagers débouchant de cette voirie au carrefour formé avec la Porte des Maillets auront l’obligation de virer à droite en direction de la rue Saint-Domitien.

- La circulation rue des Tanneurs, dans son tronçon compris entre la rue Saint-Domitien et l’avenue du Condroz, sera autorisée uniquement dans le sens rue Saint-Domitien vers l’avenue du Condroz ; dès lors la circulation rue des Tanneurs dans son tronçon compris entre la rue Saint-Domitien et la rue de la Reine sera autorisée dans les deux sens.

- La circulation rue des Trois Ponts, dans son tronçon compris entre la Porte des Maillets et la rue Sainte-Catherine, sera autorisée uniquement dans le sens Porte des Maillets vers la rue Sainte-Catherine ; dès lors les usagers débouchant de la rue Portelette auront l’obligation de virer à droite en direction de la rue Sainte-Catherine et/ou de la rue Mottet et les usagers débouchant de l'esplanade du CHRH devront virer à gauche en direction de la rue Sainte-Catherine et/ou de la rue Mottet. Notez encore que le Centre de testing du covid retrouvera son emplacement initial ce qui permettra au parking PMR d'être à nouveau accessible et au parking PMR provisoire d'être à nouveau ouvert à tous.