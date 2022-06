Vendredi 24 juin, l’assemblée générale de l’hôpital de la Citadelle a approuvé le rapport d’activités de l’année 2021, chahutée par la crise du Covid. Présenté sous la forme d’une "gazette", et imprimé en quelque 5 000 exemplaires, le rapport est également disponible en ligne.

Dans celui-ci, l’hôpital tire le bilan de l’année 2021 en plusieurs chiffres. Il comptabilise ainsi quatre chantiers d’ampleur finalisés l’an dernier : l’agrandissement du bloc opératoire sur le site du Laveu (deux nouvelles salles d’opération et une nouvelle salle de réveil), la nouvelle zone d’accueil à l’entrée des urgences à la Citadelle, la création d’un parking (370 places) rue des Glacis et la rénovation du restaurant d’entreprise.

En juillet, l’équipe cuisine a distribué aux 4 100 collaborateurs pas moins de 450 litres de limonade.

Le "Cita Job Day" a pour sa part abouti à l’engagement de treize personnes, majoritairement dans des métiers en pénurie (infirmier, IT, métier manuel de pointe…).

L’hôpital enregistre un nombre impressionnant de 2 703 sorties du SMUR ou du PIT sur une année, des véhicules et des équipes spécialisées dans l’aide médicale urgente.

Même en temps de pandémie, le bloc opératoire n’a cessé de fonctionner à haut régime. L’an passé, ce fut ainsi 30 748 interventions chirurgicales qui ont été comptabilisées, à la fois sur le site Laveu et à la Citadelle. À noter également que la 3 000e intervention chirurgicale à l’aide d’un robot a eu lieu fin juin, une technique de pointe que l’hôpital peut se targuer d’être le seul à proposer en province de Liège, et ce, depuis 2009.

À la Citadelle, ce sont plus de 900 lits qui accueillent quotidiennement des patients. Et pour maintenir un état de propreté exemplaire, l’hôpital peut compter sur près de 250 "fées du logis" (hommes et femmes). Sur un an, 57 107 nettoyages de chambre (individuelle ou double) ont été comptabilisés.

Enfin, le LaboCita a encore vécu au rythme des tests Covid en 2021, avec 219 396 tests réalisés dans les centres externes (Vottem, Guillemins, Yser et le Valdor).

A.Q.