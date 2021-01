Nous l’annoncions ce jeudi, le CHU de Liège se disait particulièrement satisfait de ce taux de vaccination (annoncé) pour son personnel médical. Ce lundi 18 janvier débutera en effet en région liégeoise la vaccination contre la Covid-19 pour les membres du personnel médical. Les hôpitaux devaient rentrer ce jeudi midi les demandes de vaccins pour leur personnel au terme d’une enquête auprès de leur personnel. Le CHU de Liège a accompagné cette enquête avec différents messages et témoignages… Au total, 4435 agents ont répondu au questionnaire (sur les 6898 membres du personnel). Seules 376 personnes ont répondu négativement, 4059 souhaitant être vaccinés. Cela représente donc un pourcentage de membres du personnel favorable à la vaccination de 91,24 %.

Dans les autres grandes institutions hospitalières, l’exercice fut le même et, force est de constater à la veille de cette vaccination que les chiffres sont sensiblement les mêmes. En effet, au sein du groupe CHC, l’enquête interne a été menée auprès des collaborateurs et, au total, ce sont 3.295 membres du personnel qui ont répondu sur un total de quelque 5.283 collaborateurs salariés et indépendants. Le taux de réponse est, comme au CHU, de 62 %. Et le résultat est le suivant : 86 % des répondants souhaitent se faire vacciner !

Au CHR de la Citadelle enfin, les chiffres définitifs n’étaient pas encore collectés ce vendredi. Néanmoins, 50 % des membres du personnel avaient déjà répondu et, dans le courant de la journée, on estimait que 90 % du personnel étaient favorables à la vaccination. Ce chiffre pouvant même grimper à 91 % si on ne tenait compte que des réponses des médecins.

Pour les trois hôpitaux, ces statistiques sont jugées "encourageantes" en ceci qu’elles témoignent d’une confiance du personnel médical, de première ligne, envers les vaccins.