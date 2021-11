Mouvement Un préavis de grève est déposé ; la CSC sera aux portes de plusieurs hôpitaux ce jeudi.

Si le personnel non vacciné est suspendu, qui ira au chevet du patient ? Sans soignants, il n’y a pas de soins… C’est avec ce constat, au regard de l’obligation vaccinale décrétée dans le secteur des soins de santé (ou la suspension de contrat) que le syndicat chrétien compte ce jeudi 25 novembre, manifester son mécontentement, devant la porte de plusieurs hôpitaux publics.

Afin de sensibiliser patients et visiteurs aux problèmes qu’ils vivent, au quotidien, sur le terrain et qui impactent la qualité des soins, les travailleurs de trois grands hôpitaux publics de la province de Liège ainsi que d’une maison de repos et de soins distribueront des tracts et mèneront des actions symboliques ce jeudi 25 novembre, à 8h30 devant le CHR de la Citadelle à Liège, à 10 h devant le CHR de Verviers, à 14 h devant le CHR de Huy et à 15 h devant la Résidence Les Prés Brion à Huy.