Comme dans une trentaine d'autres villes du pays, un rassemblement en faveur de la réouverture du secteur Horeca s'est tenue à Liège. Malhreureusement, ces manifestations ne pouvaient accueillir que 100 manifestants.

Du coup, plusieurs commerçants, cafetiers ou restaurateurs ont entrepris des opération de soutien. C'est par exemple le cas des patrons du café le War Zone bar situé dans la rue de la Casquette. Pour ce faire, ils ont usé d'humour comme en témoignent les messages posés devant leur établissement et ce, même si le coeur n'est pas à rire.

"Aujourd’hui par solidarité pour les actions du secteur Horeca qui se déroulent dans tout le pays, nous voulions à notre façon apporter notre soutien mais surtout, exprimer d’abord notre détresse. Car bien que l’on ne soit pas les plus à plaindre, les difficultés sont bien réelles : tant financières, que morales... Nous voudrions juste voir le bout du tunnel et enfin pouvoir vous retrouver, pour enfin, quelque part, nous retrouver nous mêmes. Nous espérons que nos amis des métiers de contacts, eux, auront de la chance aujourd’hui et qu’ils pourront enfin rouvrir".