Liège Et ce malgré la crise du coronavirus qui touche surtout les flexi-jobs et les étudiants.

La crise du coronavirus n’en finit pas d’avoir son lot de conséquences. Et si ces dernières sont le plus souvent dramatiques, il est des impacts plus encourageants.

C’est ainsi que le prestataire de services RH Acerta a réalisé il y a peu une étude relative à l’impact du coronavirus sur l’emploi. Et ce plus précisément dans l’Horeca liégeois, soit un des secteurs qui avaient été amenés à réagir dès le début de la crise.

L’enquête menée début juillet auprès de 497 travailleurs liégeois fait notamment apparaître qu’en juin, un sur quatre était encore soumis au chômage temporaire. Mais pour la première fois depuis plusieurs mois, le nombre de chômeurs temporaires dans le secteur a baissé.

Chaque médaille a son revers car depuis l’apparition du coronavirus, les flexi-jobs et les étudiants en sont les plus grandes victimes. "Ce n’est en effet pas correct de mettre du personnel permanent au chômage temporaire et de garder en service des étudiants ou des flexi-jobs", souligne Benoît Caufriez d’Acerta Consult.