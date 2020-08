Ce lundi, dans le courant de la fin de l’après-midi, le président du FC Horion a été blessé lors d'une explosion qui s’est déroulée au niveau de la buvette du terrain de football de l’équipe d’Horion-Hozémont dans la commune de Grâce-Hollogne.

Il était 17 h 54, lorsque les pompiers de Liège ont été avertis d’une explosion qui venait de se produire à la buvette du FC Horion située rue de l’Arbre à la Croix à Horion-Hozémont. Selon les premiers éléments, une bonbonne de gaz a explosé.

Lors de ces faits le président du club a été brûlé au deuxième degré sur les bras, les jambes et le visage. "Il a senti une odeur de gaz et une explosion est survenue lorsqu’il est rentré dans la buvette", indique Madame France Donneaux, pour le parquet. Il a eu une déflagration. L’homme a été soufflé et l’intérieur de la buvette a explosé.

Les faux-plafonds sont tombés. L’homme a réussi à sortir de l’endroit tant bien que mal. L’hélicoptère de Bra-sur-Lienne et une ambulance sont intervenus sur place. " J’ai désigné un expert en incendie. Ce dernier a estimé que les faits sont accidentels. Les jours du blessé ne sont pas en danger", termine Madame France Donneaux.