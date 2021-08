Une 3e recette, cette fois illimitée, vient de sortir…

Il y a un peu plus d’un an, Marvin Lizein et Fred Perin, deux copains de longue date, lançaient leur alcool sous la marque Hundred Gin. Un projet qu’ils nourrissaient depuis un moment déjà… L’idée d’associer du Gin à d’autres saveurs leur plaisait beaucoup ! Alors, ils ont multiplié les essais pour arriver à la formule qui plaisait le plus à leurs papilles.

Avec le concours d’une distillerie en province de Liège, une première édition est née. Une édition limitée à 300 exemplaires associant au Gin nature de la vanille, de la pastèque, du zeste de citron et du concombre, dans cet ordre précis en matière de prédominance de goût.