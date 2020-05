Et ce par la Ville depuis le début de la crise actuelle.



Le conseil communal de Huy s’est tenu ce mardi soir au centre Nobel et non à l’hôtel de Ville. Soit une salle qui est bien plus grande que celle du conseil communal et qui permet le respect de la distanciation sociale. Par ailleurs, les élus ont scrupuleusement suivi les recommandations sanitaires.

Pas qu'à la population hutoise



Parmi d'autres sujets, la problématique des masques de protection a été évoquée à plusieurs reprises lors du conseil. Lequel a d’abord approuvé un don provenant d’un citoyen hutois. Ce dernier a fait don de 10 000 masques chirurgicaux à la Ville. Ces masques ont pu être attribués à des professionnels de la santé. L’achat des masques de confort qui ont été distribués à la population hutoise (soit 21 311 masques au total) au début de ce mois de mai a également été ratifié par le conseil communal. Il en va de même d’une commande de tissu, de fil et d’élastique destinés également à la fabrication des masques de protection.



Depuis le début de la crise, ce sont ainsi près de 100 000 masques qui ont été distribués par la Ville. Depuis le 25 mars, date de la première livraison, et jusqu’au 20 mai, date de la dernière livraison, la Ville de Huy a livré près de 50 000 masques aux institutions et plus de 20 000 aux professionnels de la santé (infirmières à domicile, sages femmes, dentistes, kinés, services ambulances...).

Les villes et communes ont eu et ont toujours un rôle essentiel à jouer dans les distributions de masques. Elles ont reçu des listes incomplètes de professionnels de la santé et se sont chargées de les mettre à jour afin de tenter de distribuer les masques à ceux qui sont en exercice et qui en ont donc grand besoin. Il s’est vite avéré que les masques provenant de la Région et plus rarement du Fédéral n’étaient pas suffisants pour répondre aux besoins de tous les professionnels de la santé.

A ces 70 000 masques, il faut donc ajouter ce qui peut être considéré comme des dépannages de la Ville aux professionnels de la santé qui en ont fait la demande. La Ville, qui avait commandé sur ses deniers propres des masques réutilisables de type KN 95, étudie chaque jour les demandes qui lui sont adressées et livre quotidiennement des masques à ceux qui sont à court ou qui ne sont pas retenus comme publics prioritaires par les pouvoirs supérieurs.

Près de 1 500 masques KN 95 et plus de 4 000 masques chirurgicaux ont donc été distribués. Ces masques proviennent de dons faits à la Ville. De la même manière, des visières de protection sont produites par la Ville et livrées à des professions particulièrement exposées qui en font la demande. Près de 200 visières ont déjà été distribuées.