Et ce dans le cadre de la crise liée au coronavirus.



103 Hutois sont déjà inscrits au dispositif en faveur des personnes âgées de 70 ans et plus qui est proposé par la Ville de Huy et le CPAS.

Ils ont été avertis par courrier du lancement du plan d’entraide au niveau local qui doit leur permettre de vivre cette période d’isolement le moins difficilement possible.

Concrètement, ces aînés ont été invités à s’inscrire afin d’être appelés quotidiennement jusqu’à ce que les mesures fédérales relatives au Covid-19 soient levées.

Le service Prévention de la Ville est chargé de téléphoner aux personnes inscrites afin de s’assurer que leurs besoins sont rencontrés.

Lorsque les personnes concernées ont des difficultés, leurs demandes sont transmises au CPAS qui est chargé d’y répondre.

Si les demandes deviennent trop importantes pour être prises en charge par le seul CPAS, la Ville mobilisera du personnel.

Ce plan est calqué sur le fonctionnement du plan canicule déjà bien accueilli par elles mais aussi par ceux qui souffrent de pathologies cardiaques, pulmonaires, rénales...

Pour en bénéficier, il est toujours possible de s’inscrire au 085 41 02 30 (CPAS), de 8h à 12h et de 13h30 à 16h (du lundi au vendredi), ou par courriel via prevention@huy.be.