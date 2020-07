Pour rappel, en juin dernier, la locale Ecolo Huy avait lancé une enquête post-confinement, intitulée "Hutopia" (jeux de mots fusionnant Huy et utopie), Le questionnaire en ligne entendait donner la parole aux Hutois(es), en les appelant à partager leurs meilleures idées pour construire la ville d'après-crise.



Après avoir mobilisé 126 participants, l'heure est au bilan. "Nous sommes agréablement surpris par cette participation", saluent les conseillers communaux Samuel Cogolati et Rodrigue Demeuse. "Cela témoigne d'une demande de la population de participer activement au déconfinement de la Ville et de ses quartiers."



Autre constat, observé par la cheffe de groupe Ecolo, Anabelle Rahhal, "les idées partagées par les Hutois(es) sont des idées réalisables ! Certaines, comme la construction d'un skatepark, verront le jour. D'autres, comme les potagers collectifs, seront au menu des prochains conseils communaux."



D'autres idées brassent des thèmes variés (économie, culture, social, loisirs, démocratie...), pour lesquelles au moins 75% des personnes sondées se sont montrées favorables tels que :



- la création d'un espace pour inscrire des rendez-vous de voisins, des demandes de SEL (systèmes d'échanges locaux)

- la création d'un marché couvert réunissant les producteurs et artisans locaux

- un service de voitures partagées

- de meilleures pistes cyclables et davantage de place faite aux cyclistes

- un abri de nuit pour les plus fragiles

- plus de personnes sur le terrain (éducateurs/trices, infirmier(es), service social et psy de rue) pour accompagner les plus fragilisés

- augmentation de l'aide alimentaire

- des parcs attirants avec plus de mobilier pour les pique-niques, la construction de barbecues, l'installation de bancs...

- une scène et des gradins pour des représentations en plein air

- être mieux informé des activités proposées à Huy

- plus de démocratie participative via des référendums pour les prises de décision impliquant directement le bien-être du citoyen (ex. 5G, enfouissement des déchets nucléaires...).

Pour les écologistes, "toutes ces propositions sont plus réalistes que strictement "Hutopistes". C'est pourquoi ceux-ci envisagent à présent de les traduire en travail politique afin de les concrétiser, via notamment des propositions au conseil communal.