Le collège communal de Huy a décidé ce lundi d’accorder un subside exceptionnel à l’ASBL La Hutoise qui traditionnellement organise la Saint-Nicolas des étudiants à Huy.

Cette année, alors que l’ASBL avait déjà engagé des frais dans l’organisation des festivités, la crise sanitaire a eu pour conséquence une annulation de cette fête estudiantine. L’ASBL a été contrainte de rembourser les étudiants. Elle n’avait cependant pas suffisamment de liquidité pour y parvenir. Le collège communal a donc décidé de lui accorder un subside exceptionnel de 2000 euros qui représente la moitié de la somme nécessaire pour l’ASBL. Le but du collège en accordant ce subside "est de ne pas mettre en cause la viabilité de cette ASBL qui chaque année organise avec sérieux la Saint-Nicolas et de ne pas pénaliser les étudiants en cette période de difficultés en leur permettant de récupérer les 7,5 euros engagés."

Enfin, le collège communal a également décidé d’attribuer le marché relatif à l’acquisition de trois caméras destinées à surveiller les endroits de la ville où des dépôts d’immondices sont trop souvent découverts. Le coût de cette acquisition est de 327 euros. "L’objectif est clairement de dissuader les auteurs de dépôts d’immondices et de les identifier plus facilement."