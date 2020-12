On leur reproche d'avoir agressé un passager d'un train qui assurait la liaison entre Bruxelles et Liège. Le train circulait à hauteur de Huy lorsque les faits se sont produits. Les deux individus se sont approchés du passager et ont exigé qu'il leur donne son téléphone portable. L'homme a refusé et a été frappé à la tête avec une bouteille en verre!

Le contrôleur du train est intervenu pour calmer la situation et a fait descendre les deux individus à la gare de Huy. Il a ensuite ordonné au conducteur de repartir aussitôt vers la gare de Statte, où une ambulance attendait la victime. Bien sûr, la police avait été prévenue et s'est rendue à la gare de Huy où deux suspects, correspondant au signalement, ont été interpellés.

La victime présentait une contusion à la tête ainsi que des plaies de défense au niveau des mains.

Ce dimanche, deux individus en séjour illégal, se trouvant depuis peu en Belgique, ont été mis à la disposition d'un juge d'instruction à la suite d'une agression qui s'est produite, vendredi soir, dans un train à hauteur de Huy. Leur placement sous mandat d'arrêt ayant été sollicité par le magistrat de garde au parquet de Liège.