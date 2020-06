Le coût du chantier de l'écluse et de la nationale s'élève à 138 millions d'euros hors TVA

D’ici quelques jours, les usagers circulant sur la N90 entre Ombret et Tihange pourront emprunter une partie de la nouvelle voirie réalisée suite à l’élargissement du site éclusier, a annoncé ce mardi la Sofico, société publique en charge de ce chantier. Cette nouvelle section accueillera une bande de circulation dans chaque sens mais elle est destinée, à terme, à accueillir uniquement les véhicules en direction de Liège. Le second sens de circulation, vers Huy, est toujours en cours de réalisation. Par ailleurs, le giratoire a été partiellement réalisé et sera mis en service lorsque la deuxième partie de la voirie sera achevée.

C'est à la mi-août 2018 que des travaux de sécurisation et de modification du tracé de la N90 ont débuté entre le rond-point de Tihange et l’amont du village d’Ombret. Ces travaux visent à modifier le tracé de la N90 suite à l’élargissement des sorties des écluses pour permettre la mise à grand gabarit du site éclusier d’Ampsin-Neuville.

Il s'agit également de sécuriser la route nationale en concevant les aménagements de manière à inciter les usagers à réduire leur vitesse :

o en uniformisant la circulation à une voie dans chaque sens et bande d’arrêt d’urgence, avec une vitesse limitée à 70km/h ;

o en réalisant des tourne-à-gauche et des voies de lancement au niveau des voiries adjacentes et du site éclusier ;

o en construisant un nouveau rond-point à l’amont du village d’Ombret ;

o en réalisant une berme centrale entre ce nouveau rond-point et le site éclusier ;

o en améliorerant les liaisons cyclables (notamment en fermant à terme la Grand Route au trafic routier et en la réservant aux cyclistes et piétons).

On précise encore à la Sofico que durant le chantier, la circulation s’effectue sur la N90 sur une voie dans chaque sens, avec une vitesse réduite. (Un week-end de fermeture devra être planifié en 2022 pour poser l’extension de la passerelle du barrage au-dessus de la N90.)

La liaison à la Grand Route depuis la N90 à Ombret s’opère toujours au droit du pont d’Ombret. Les arrêts de la ligne de bus n°9 du TEC sur la Grand Route à Ombret sont maintenus en service.

Pendant les travaux, une continuité du RAVeL est assurée via la rive gauche. Les cyclistes provenant de Tihange et souhaitant se diriger vers Liège peuvent emprunter une voie du pont d’Ampsin (voie de tourne-à-droite) qui leur est réservée. Les travaux routiers sur la N90 devraient être achevés durant l’été 2021.

Le coût global du chantier de mise à grand gabarit du site éclusier, en ce compris les travaux de la N90, s’élève à 138 millions d’euros HTVA, dont 88 millions d’euros financés par la Sofico, maître d’ouvrage de ce chantier d’envergure, avec l’aide d’un prêt de la BEI (banque européenne d’investissement) et 50 millions d’euros financés par la Commission européenne dans le cadre du programme CEF.

Le Service public de Wallonie, maître d’oeuvre des travaux, apporte son assistance technique à la Sofico pour la réalisation de ces chantiers.

Concernant la mise à grand gabarit du site éclusier, celui-ci a débuté en août 2018. En 2018, la grande enceinte qui accueillera notamment la future écluse de grand gabarit a été réalisée au centre du site. En 2019, l’ancienne petite écluse a été démolie et une grande partie des têtes de l’écluse de 12.5m de large et de 225m de long a été construite. Durant la même période, les principales structures des futurs murs de berge amont et aval, constitués de pieux sécants, ont été édifiées. Les terrassements de la passe à poissons de type rivière artificielle ont été poursuivis.

En 2020, la construction de l’écluse de 225m de long et 12.5m de large se poursuit.