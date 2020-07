Le collège communal de Huy s’est réuni ce mardi afin de se pencher sur l’opportunité de la tenue de la Foire du 15 août.

À cette occasion, la Ville a pris acte des nouvelles décisions du CNS qui redéfinit les bulles privées et qui limite la jauge de personnes autorisée pour les manifestations (100 à l’intérieur et 200 à l’extérieur).

"Bien que la foire n’est pas spécifiquement visée par les interdictions, la reprise de l’épidémie et les mesures sanitaires complémentaires imposent la prudence. Après avoir fait la balance des intérêts socio-économiques des forains et de la nécessité de préserver la santé publique, le collège a pris une décision difficile: la foire du 15 août qui devait se tenir du 7 au 16 août n’aura pas lieu", indique la Ville dans un communiqué.



Cette décision a été d’autant plus difficile que l’autorité communale et les services de la Ville travaillent depuis des semaines avec les forains dans le but de permettre la tenue de la foire dans le strict respect des normes sanitaires.

Par ailleurs, "la Ville a eu à cœur lors de cette crise de soutenir la catégorie socioprofessionnelle que constituent les forains car ces derniers sont privés de leur outil de travail". Le collège, suivi par le conseil communal, avait déjà décidé de limiter de moitié le droit de foire ainsi que de verser une indemnité de 1250 euros par forain établi à Huy.

Face à cette situation compliquée, le collège communal appelle les niveaux de pouvoir régional et fédéral pour qu’ils viennent en aide au secteur forain.