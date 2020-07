Un budget de 50 000 euros est débloqué par la ville pour soutenir la création artistique

Dans le cadre de son plan de relance en vue d'aider les secteurs particulièrement fragilisés par la crise sanitaire, la Ville de Huy a annoncé ce vendredi débloquer 50 000 euros pour venir en aide au secteur artistique. La somme s'inscrit dans le cadre d'un appel à projet lancé par la Ville pour la création d'animations durant l'été sur le territoire. Les 50.000 euros permettront ainsi de rémunérer les artistes.



Concrètement, la Ville prévoit d'offrir aux citoyens des animations variées et gratuites tout au long de l’été. Ces animations auront lieu du 24 juillet au 30 août 2020, à raison de trois animations par semaine en différents endroits de la ville :



Le vendredi entre 18h00 et 22h00,

Le samedi entre 14h00 et 22h00,

Le dimanche entre 14h00 et 22h00.

"Chaque projet aura un créneau de 60 minutes et sera présenté exclusivement en extérieur", explique la Ville.



L'appel est d'ores et déjà lancé. Toutes les formes d’expression artistique sont autorisées : la musique, l’enfance et jeunesse, le théâtre, la danse, le nouveau cirque, la littérature et les arts plastiques.



Les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 10 juillet 2020, minuit au plus tard.

La sélection des lauréats sera effectuée, sur base du dossier valide transmis, par un comité de sélection. Les modalités d'inscription sont disponibles sur le site de la ville: https://www.huy.be/actualites/place-aux-artistes