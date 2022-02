Ce samedi, vers 22h, une bagarre a provoqué un blessé sur la Grand-Place de Huy. Le jeune homme qui a été pris en charge par les secours est âgé de moins de 30 ans et n’est pas originaire de la commune, ni même de la région. Tout a débuté à la suite d’une dispute.

"Les services de police ont reçu plusieurs appels ce samedi soir, indique Éric Dosogne, bourgmestre f.f. à Huy. Lorsque les secours sont arrivés à l’endroit indiqué, il n’y avait plus personne, excepté un jeune homme qui gisait au sol." La victime n’aurait apparemment pas été trop gravement blessée lors de ces faits. "Les jours de la victime n’étaient pas en danger. Je ne sais même pas si elle n’est pas déjà sortie de l’hôpital à l’heure où on se parle." L’enquête ne sera pas simple. En effet, selon les premiers éléments recueillis sur place, peu de témoins ont donné des indications concernant la scène qui a mené à ces blessures. "Personne n’avait rien vu", explique le bourgmestre. Toutefois, il semblerait que toute cette histoire a commencé par une dispute de couple. "Ça commence effectivement bien, la veille de Saint-Valentin. Au départ, un couple s’est disputé à l’endroit et ensuite d’autres personnes s’en sont mêlées. Il y a eu une bagarre. Plusieurs individus ont été impliqués. On ne sait pas si le jeune homme qui s’est retrouvé à terre est à l’origine de la dispute de couple."

Si la Grand-Place est parfois le théâtre de troubles, deux patrouilles sillonnent l’endroit de manière régulière pour parer à tout problème. "Il n’y a que cinq bistrots là. J’y suis passé vendredi soir et l’atmosphère était festive. Il n’y avait pas d’agressivité." Le bourgmestre tient à rappeler qu’il n’est pas rare de voir de tels problèmes dans les villes. Il souhaite que l’on ne stigmatise pas sa commune et pense que si cela s’était passé ailleurs, les faits ne seraient peut-être pas mentionnés. "C’est toujours un peu dommage de se retrouver avec de telles affaires, mais il s’en passe partout. Heureusement, les conséquences n’étaient pas trop graves", termine Éric Dosogne.

En novembre dernier, une bagarre sur la Grand-Place de Huy s’est terminée par des coups de couteau donnés. Plusieurs personnes ont été blessées et l’une d’entre elles est décédée… C’est après ce dramatique fait divers que le bourgmestre f.f. a pris un arrêté de police qui impose des heures de fermeture à tout café, restaurant et magasin vendant de l’alcool dans un rayon de 5 kilomètres autour de la grand-place: minuit en semaine et 1h du matin les vendredi et samedi. Un arrêté qui vient d’être prolongé pour six mois. Ce mardi, le bourgmestre rencontre d’ailleurs les patrons de l’horeca hutois afin de travailler à un nouvel arrêté qui pourrait modifier celui pris par Éric Dosogne.