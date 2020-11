En septembre, à l’occasion de la semaine de la mobilité, le député régional Rodrigue Demeuse (Ecolo) prônait la création d’une piste cyclable sur le pont Baudouin à Huy.

En effet, dans l’attente de la liaison des lignes 126 et 127 du Ravel, il n’est pour l’instant pas possible de réaliser la traversée d’une rive à l’autre de la Meuse à vélo.

Se faisant en l'espèce le relai de nombreux cyclistes hutois, il demandait alors s’il n’était pas possible de tracer des pistes cyclables sur le pont en question.



Et la réponse fournie par le ministre Henry est selon lui très encourageante puisque ce dernier indique que le projet est bel et bien enclenché.

Ainsi, il est prévu de créer un espace partagé sur les trottoirs particulièrement larges, permettant aux cyclistes de circuler en sécurité.

Une solution à court terme



L’analyse de cette solution a donc été lancée et l’administration a déjà rencontré l’entrepreneur sur site.

Elle attend désormais le retour de l’offre pour budgétiser les travaux et les réaliser.

Le ministre indique par ailleurs qu’il s’agit d’une solution à court terme dans l’attente d’une solution à plus long terme qui pourrait intégrer une redistribution de l’espace public.

Mais ce sont des travaux de plus grande envergure qui nécessitent des budgets plus importants et qui devront donc faire l’objet d’une programmation à plus long terme.

Le député concerné salue cette volonté d’avancer très rapidement en mettant en oeuvre une solution jugée efficace qui offre une réelle sécurisation aux cyclistes.