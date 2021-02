Du 12 au 22 mars, Matth Velvet, un artiste engagé par la Ville de Huy via l’association "All About Things", réalisera une fresque murale géante au centre-ville de Huy, rue des Augustins.

Par cette commande, la Ville de Huy a souhaité poursuivre le développement de son projet d’art en ville initié en 2019 à l’occasion des Fêtes septennales, avec l’acquisition des sculptures en acier corten de l’artiste Kalbut installées sur le parvis de la collégiale, au fort de Huy et sur la pelouse du Batta.

Cette nouvelle œuvre, qui représente une imbrication de bateaux colorés, s’inscrit dans une dynamisation touristique de la Ville de Huy, tout en réaffirmant l’identité fluviale de celle-ci. Ses tonalités vives ne manqueront pas d’attirer le regard des passants et d’embellir la rue commerçante des Augustins menant du parking du Centre vers la Grand-Place.

A noter que Matth Velvet complétera cette fresque de 14 mètres de haut par la réalisation, en juin, de 7 peintures sur les panneaux décorant la façade du planning familial situé rue Delloye-Matthieu.