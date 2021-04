Durant l’été 2020, déjà impacté par la crise sanitaire, musiciens, acteurs, dessinateurs, magiciens, circassiens et humoristes ont animé le couvent des Frères mineurs à Huy.

Fière de ce succès, la Ville a décidé de refaire "Place aux artistes" durant cet été et lance donc un nouvel appel pour soutenir la création artistique.

Et ce afin d'offrir une programmation voulue variée et gratuite aux citoyens les 26 juin, 24 juillet et 28 août 2021.



Toutes les formes d’expression artistique seront autorisées: la musique, l’enfance et la jeunesse, le théâtre, la danse, le cirque, la magie, la littérature, les arts plastiques.



Pour être recevables, les projets artistiques devront répondre aux critères d’éligibilité suivants:

- Le demandeur (artiste, opérateur culturel ou compagnie) devra être domicilié ou avoir son siège social en Région wallonne.

- La proposition artistique ne dépassera pas 60 minutes et sera présentée exclusivement en extérieur.

- Les activités proposées devront être légères techniquement. Le temps d’installation sera de 20 minutes maximum.

- Un même artiste, opérateur ou une même compagnie pourra déposer plusieurs projets, avec un maximum de 3.

- Le montant du cachet demandé ne pourra excéder 1 500 euros.

- Tous les frais seront compris dans le cachet artistique et aucune aide technique ne sera sollicitée.



Ces animations auront lieu de 14h à 22h les samedis 26 juin, 24 juillet et 28 août au couvent des Frères mineurs et en déambulation au centre-ville.

La Ville de Huy se réserve le droit d’annuler sans frais l’organisation de l’opération ou d’imposer l’application d’un protocole défini pour garantir la sécurité des artistes et du public.



Les candidatures devront être déposées pour le lundi 10 mai 2021 à 11h au plus tard. Seuls les lauréats seront avertis pour le 20 mai 2021 au plus tard.

Le formulaire est disponible ici: https://www.huy.be/actualites/docs/place-aux-artistes-formulaire-candidature-2021.pdf