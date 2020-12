La surpopulation des sangliers dans nos forêts n’est plus à démontrer.

Dans ce cadre, une chasse sera organisée ce mardi entre 10h30 et 16h30. Cette chasse nécessitera la fermeture du bois au public et que le chemin du Chera soit interdit à la circulation dans son tronçon compris entre la rue Poyoux Sarts et le chemin de Saint-Loup, de 10h30 à 16h30.

Une autre chasse sera organisée ce mercredi 30 décembre de 8 à 13 heures dans le bois du parcours VITA à Tihange (Huy).

En accord avec a DNF (Division Nature et Forêt) du SPW, la circulation du public sera donc interdite à cet endroit durant cette période.