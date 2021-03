Le tribunal correctionnel de Huy a condamné jeudi le propriétaire et le locataire d'un hangar à Amay à 15 mois de prison avec sursis simple pour une période de 5 ans et à une amende de 8.000 euros chacun. Les deux hommes étaient poursuivis dans le cadre d'un dossier de stupéfiants. 1.500 plants de cannabis avaient été découverts sur place.

Le hangar, situé chaussée Roosevelt, a été perquisitionné le 17 mai 2018 par la zone de police Meuse-Hesbaye après plusieurs mois d'enquête et d'observation. Les policiers ont trouvé quatre chambres de culture et 1.500 plants arrivés à maturation. Le locataire des lieux ainsi que le couple de propriétaires ont été interpellés dans la foulée. La culture avait débuté au mois de janvier 2017 et aurait pu rapporter plus de 700.000 euros, selon le parquet.

Lors de l'audience du 25 février dernier, le locataire, né en 1968, avait indiqué avoir cherché un lieu pour obtenir de l'argent de la part d'une tierce personne. "J'avais des difficultés financières à la suite d'une maladie et cette personne a proposé son aide. Je devais lui trouver un lieu pour sa culture de stupéfiants en échange de 500 euros par mois."

Le propriétaire des lieux, né en 1960, avait quant à lui signalé s'être rendu compte du trafic aux alentours du mois de mai 2017, et avoir participé à la culture sous la pression, tandis que son épouse a nié toute implication.

Outre les condamnations du locataire et du propriétaire, une suspension simple du prononcé a été accordée par le tribunal à la copropriétaire. Les deux hommes doivent payer une confiscation par équivalent de 8.500 euros pour le locataire et de 7.500 euros en ce qui concerne le propriétaire.