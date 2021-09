Projet majeur de la législature 2018-2024 de la Ville de Huy, la revitalisation urbaine du quartier du Quadrilatère va franchir un nouveau cap à partir du 6 septembre. Il s'agit du début du chantier de rénovation du parking de la Bibliothèque ; parking qui sera par ailleurs fermé dès ce jeudi 2 septembre pour permettre à l'entrepreneur d'y entreposer son matériel.

Depuis plusieurs mois maintenant, le quartier du Quadrilatère opère sa cure de jouvence. La rue Delloye-Matthieu et la rue de la Résistance, dans son tronçon compris entre l'avenue Adolphe Chapelle et la rue Vankeerberghen, viennent d'être aménagées en espace partagé de plain-pied où le piéton est prioritaire. L'installation prochaine d'une nouvelle signalisation, de mobilier urbain et la plantation d'arbres y ponctueront les aménagements propres à ces deux rues.

La suite concerne donc le parking de la Bibliothèque qui doit être entièrement rénové.

Le chantier consistera à aménager le parking existant avec un revêtement klinkers drainants et à y planter des massifs arborés (vigne verte et hortensia).

Un nouveau réseau d'égouttage sera placé.

Les deux accès existants du parking vers les locaux de la Bibliothèque seront réaménagés :

- le premier accès (porte de gauche vers l'Espace Public Numérique) sera équipé d'un escalier.

- le deuxième accès (porte de droite vers la Bibliothèque) sera rendu visible du parking par la démolition du mur actuel et aménagé pour faciliter l'accès aux PMR.

Les escaliers qui mènent du parking vers la rue des Augustins et l'entrée principale de la Bibliothèque seront aussi rénovés.

Un nouvel accès à l'étage supérieur du parking du Quadrilatère sera créé via l'installation d'un escalier métallique.

Une aire de jeux sera également créée sur ce parking dont l'aménagement complet s'échelonnera jusqu'à fin février 2022.

Suivront la rénovation de l'avenue Adolphe Chapelle (validation du cahier des charges au conseil communal d'octobre prochain), de la rue du Coq, de la rue l'Apleit, de la rue Grégoire-Bodart ; la rue des Frères mineurs venant s'intégrer dans ce calendrier bien chargé.

Pour rappel, le projet de requalification des espaces publics en relation directe avec le Quadrilatère consiste à réaménager des liaisons vers le vieux Huy (rues de la Résistance et des Frères mineurs), vers le Centre culturel (avenue A. Chapelle et rue Grégoire Bodart jusqu'au parc avenue Delchambre), vers la gare (rues du Coq, l'Apleit et Delloye-Matthieu) et du parking de la Bibliothèque. Ce vaste projet de revitalisation urbaine bénéficie de subsides régionaux à hauteur de 1.250.000 euros.