Quatre personnes ont été condamnées jeudi par le tribunal correctionnel de Huy pour leur participation à une plantation de cannabis du côté de Verlaine. Le locataire de l'immeuble a bénéficié d'une suspension simple du prononcé de la condamnation alors que trois cultivateurs ont été condamnés à une peine de 10 mois d'emprisonnement. La culture de cannabis a débuté au mois de novembre 2015 et a continué jusqu'au 1er décembre 2016 quand la zone de police Meuse-Hesbaye a réalisé une perquisition domiciliaire. Les policiers ont découvert trois chambres de culture avec 680 plants prêts à être récoltés, quatre sacs de cannabis, des lampes, du terreau et trois individus, les cultivateurs, d'origine albanaise.

Le locataire, un Ansois d'une trentaine d'années, a indiqué lors de l'audience du 17 juin dernier avoir accepté de louer le bâtiment pour d'autres personnes. "Elles m'ont demandé de louer une maison pour développer leur plantation et j'ai donc signé l'acte. J'ai également touché deux commissions pour un total de 20.000 euros. Je suis resté sur place le temps que la domiciliation soit effective et par la suite, je me rendais simplement sur place pour prendre l'argent nécessaire au paiement du loyer."

Trois autres individus, une connaissance de l'Ansois et deux personnes connues dans d'autres affaires de stupéfiants, ont quant à eux été acquittés. Condamnés au pénal à de la prison ferme, les trois Albanais sont également condamnés à payer 47.350 euros à titre de dommage moral à la propriétaire des lieux.