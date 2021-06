Comme on le sait désormais et à l'approche des vacances d'été, la campagne de vaccination continue de battre son plein sur l'ensemble du territoire de la Wallonie.



Le centre de vaccination de Huy, installé au hall omnisports avenue de la Croix-Rouge, signale qu'environ 800 doses supplémentaires du vaccin Pfizer sont disponibles.

Et ce durant cette semaine en plus des doses réservées aux personnes qui disposent déjà d'un rendez-vous.



Les personnes qui ont reçu leur convocation mais qui n'ont pas encore pris rendez-vous peuvent ainsi s'y présenter spontanément.

Il faut donc être muni de sa convocation et de sa carte d'identité et cela est valable ces mercredi 23, jeudi 24 ou encore samedi 26 juin entre 16h et 19h.

Par ailleurs, le centre de vaccination de Huy précise aussi qu'il vient d'atteindre le seuil des 40 000 vaccins administrés.