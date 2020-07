Ils ont été vandalisés peu de temps après leur installation

A Huy, des chats customisés ainsi que des fleurs colorées ont fait leur apparition un peu partout dans la ville cet été. Sur l'initiative de la Ville de Huy, il s'agit d'égayer la cité mosane durant cette période de crise sanitaire et redonner l'envie aux citoyens de venir y faire leurs achats, y prendre un verre afin de relancer l'activité économique, ou encore d'attirer le tourisme d'un jour.

Mais voilà qu'à peine installés, les chats viennent d'être vandalisés, au grand désarroi du collège de la Ville..



"Cette nuit, même pas 24 heures après leur placement, un des chats a déjà été vandalisé. Cela intervient après l’arrachage de certaines fleurs les jours précédents ...", s'exaspère ce mardi l'échevin de la Culture Etienne Roba sur sa page Facebook.



Ce dernier se dit "furieux et découragé de constater que tout ce qui est fait est détruit par les bas comportements de certains. Outre le coût, pensées à mon service qui est évidemment découragé vu l’énergie déployée dans ce projet...". Et de poursuivre : "A l’image des déchets et d’autres choses, ce sont tous ces comportements qui pourrissent la vie de la Ville et qui font qu’à la fin, on ne fera plus rien..."

Le bourgmestre Christophe Collignon s'est également exprimé sur sa page Facebook, dénonçant ces individus qui "minent les efforts collectifs alors que le collège se démène pour rendre la ville attractive et ainsi relancer l activité... C est décourageant même si cela ne concerne qu'une minorité qui nuit à l'ensemble d'une ville". Il insiste également que "tout sera mis en œuvre pour retrouver les auteurs, en vue de les voir poursuivi judiciairement !"