Plusieurs dossiers ont été ouverts ce derniers jours

Trois personnes ont été interpellées pour un trafic de drogue dans le centre de Huy jeudi soir, a indiqué la police de Huy lundi. Alors que la police se rendait dans un logement de l'Impasse Saint-Jacques dans le cadre d'un devoir judiciaire, les agents ont fait une "découverte incidente". Ils ont trouvé sur place une importante quantité de cocaïne conditionnée pour la revente, trois armes factices, 17 GSM et plusieurs milliers d'euros.

Les trois personnes présentes dans l'appartement, l'habitant des lieux de 33 ans, un Wanzois de 22 ans et une Amaytoise de 19 ans, ont été privées de liberté et déférées au parquet de Liège. Le juge d'instruction a placé les deux hommes sous mandat d'arrêt et a libéré la femme sous conditions.

Vendredi soir, un autre individu a été interpellé par la police de Huy rue du Perron. Il était en possession de plusieurs billes de cocaïne et une somme d'argent assez conséquente. Un mandat d'arrêt a également été décerné à son encontre.