Le chantier d’élargissement du trottoir devant l’ancien hôtel de la Cloche, quai de la Batte à Huy, a débuté ce lundi. Le coût de ce chantier, qui permettra une mise en valeur du bâtiment, est de 25.000 euros.

L’édifice tient son nom de la cloche qui annonçait jadis l’arrivée à quai des voyageurs et marchandises venant de Namur et Liège. Hôtel jusqu’à la Révolution, le bâtiment abrite de nombreuses familles dès le milieu du XIXe siècle. Remarquable exemple du style mosan, sa construction remonte au début du XVIIe siècle. Deux bustes sculptés en relief, l’un féminin et l’autre masculin, sont visibles entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Sur le pignon donnant rue Sur Meuse, une petite plaque indique le niveau atteint par les eaux du fleuve lors de la crue de 1926. Le monument est classé depuis 1950. Sa façade a récemment été rénovée.

Lors des travaux d’élargissement du trottoir, jusqu’au vendredi 20 mars, le quai de la Batte sera rendu sans issue en direction du quai de Compiègne. Le tronçon compris entre les rues Neuve et de la Couronne sera réservé à la circulation locale. Les usagers empruntant ce tronçon auront l’obligation de virer à gauche en direction de la rue de la Couronne, qui pour l’occasion sera mise en sens unique vers la rue Saint Pierre, dans son tronçon compris entre le quai de la Batte et l’immeuble de la rue de la Couronne portant le numéro 16. Le second tronçon du Quai de la batte, compris entre la rue de la Couronne et le numéro 7 du quai de la Batte, sera mis en double sens de circulation et réservé à la circulation des riverains. Les usagers empruntant ce tronçon auront obligation, pour sortir de ce dernier, de virer à droite en direction de la rue de la Couronne.

