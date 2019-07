Le feu s'est généralisé à l'ensemble du bâtiment.



Un important incendie s'est déclaré ce dimanche en début d'après-midi dans un entrepôt de l'avenue du Bosquet à Ben-Ahin (Huy), peu après le dépanneur Charlier. Le feu s’est déclenché vers 13h15 dans l'entrepôt où est stocké toutes sortes de choses. Le feu, important, s'est entièrement généralisé. L'entrepôt est adossé à une maison inhabitée.

Au vu de l'importance de l'incendie, les pompiers de Huy ont envoyé un départ complet : autopompe, échelle, citerne et officier de Huy. Les hommes du feu sont toujours sur place tandis que des fumées épaisses et noires sont visibles assez loin à la ronde. On ignore, pour l'heure, les causes du sinistre.

Attention si vous devez passer par là, la route Huy-Andenne est fermée à la circulation dans les deux sens.