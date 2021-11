Importante mobilisation des pompiers ce mardi après-midi, rue de la Neuville à Tihange. Un incendie s’est déclaré dans une partie de la grange.

L’incident n’a fait aucune victime mais il a mobilisé deux autopompes, un camion-citerne ainsi qu’un véhicule officier. Vers 12 h, les pompiers de Huy sont intervenus pour maîtriser le feu survenu ferme de la Neuville à Tihange. “Nous sommes intervenus rapidement mais l’accès n’a pas été évident pour nos camions", explique le colonel Bouquette. "Le propriétaire faisait des travaux et un incendie s’est déclenché lorsqu’il s’est absenté. On ne connaît pas l’élément déclencheur mais il y avait beaucoup d’outillages, comme des disqueuses”.

La partie de la grange qui servait de stockage contenait des huiles et des fers. Le feu s’est rapidement propagé à la toiture. “On voyait une grosse colonne de fumée à hauteur de Huy", reprend l’officier pompier. "L’intervention a duré une vingtaine de minutes pour maîtriser les flammes”.

Si l’incendie est désormais sous contrôle, les pompiers vont pourtant devoir rester encore sur place. “Il faut éviter que ça reprenne. C’est une partie qui devient plus technique", précise le colonel Bouquette. "Nous allons donc rester tout l’après-midi. On va démonter ce qu’on doit démonter pour ne pas avoir un effondrement mais la partie de la grange qui a été touchée sera insalubre et ne pourra plus être exploitable”. À 14 h 40, deux camions supplémentaires venaient en renfort.

À l’heure actuelle, les propriétaires n’ont pas souhaité s’exprimer.