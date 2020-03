Et ce au moyen du matériel du Créabib.



L’Espace Public Numérique (EPN) de Huy produit des visières de protection qui seront distribuées aux publics cibles que sont les dentistes, kinés et infirmiers à domicile.

Ces visières sontréalisées en PLA et conçues par l’imprimante 3D du Créabib, un espace dédié à la créativité numérique installé au sein de la bibliothèque.



Des tests ont déjà été réalisés et l’agent communal qui est à l’initiative de la démarche a débuté la production ce lundi en fin de journée.

Afin d’optimaliser le rendement de l’imprimante 3D en question, il a décidé de travailler en continu et y compris en soirée.

Le but est de produire le plus rapidement possible ces visières qui sont des éléments importants pour la sécurité des publics cibles.