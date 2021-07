Ce jeudi, la page Facebook de l’hôpital de Huy annonce une annulation des consultations et des examens à la suite des intempéries qui touchent actuellement la région. " Les consultations et les examens de ces jeudi 15/07 et vendredi 16/07 sont exceptionnellement annulées pour cause d’inondations", indique la page Facebook de l’hôpital de Huy.

Dès ce matin, les caves de l'hôpital étaient inondées. La situation s'est aggravée au fil des heures.

Les rendez-vous vont être reportés et l’hôpital demande aux patients de reprendre contact avec le service des rendez-vous dès ce lundi 19 juillet.