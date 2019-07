La dame a pu être extraite de la grotte vers 4 heures du matin



Ce lundi soir, vers 22h30 les secours ont été appelés pour venir en aide à une dame blessée aux genoux qui était coincée dans la grotte du Trou-Manto qui se trouve à flanc de coteau dans la vallée de la Solières, près de Huy en province de Liège. Il est possible d'accéder à cette grotte par un sentier très escarpé.

Une couple de spéléologues avait fait plus tôt dans la soirée une chute dans celle-ci, la dame se blessant aux genoux. Le mari est parvenu à quitter la grotte pour aller chercher les secours.

Finalement, les pompiers de la zone Hemeco, Spéléo-Secours et le Grimp de Huy ont été dépêchés sur place pour extraire la dame. La grotte étant difficile d'accès, les secours ont usé d'explosifs pour dégager l'accès. La dame a ensuite pu être secourue et extraite de la grotte. Elle a ensuite été brancardée via le chemin très escarpé jusqu'à l'ambulance pour ensuite la diriger vers l'hôpital. Le Smur était également sur place pour soigner la victime.