Les autorités communales ont fait le point vendredi sur le chantier de rénovation en cours de la piscine de Huy. Un chantier débuté en juin 2021 et qui devrait se conclure dans le courant de l'année 2023, pour un budget estimé à 12,165 millions d'euros. Ce projet entre dans le plan de redéploiement de la ville de Huy, comme l'a indiqué le bourgmestre et ministre des Pouvoirs locaux Christophe Collignon: "La piscine va renforcer l'attractivité de Huy compte tenu du challenge important auquel nous faisons face avec la sortie programmée du nucléaire. Nous misons donc sur d'autres vocations comme le patrimoine ainsi que le tourisme. L'ambition est de devenir un pôle incontournable entre Liège et Namur"..

La rénovation, accompagnée d'une extension des lieux, s'inscrit dans le cadre du Plan piscine. Faisant partie des 33 projets retenus, la piscine hutoise est l'un des chantiers les plus conséquents avec une subvention de 4,6 millions d'euros de la Région wallonne pour un budget total de 12,165 millions d'euros.

Plusieurs axes prioritaires sont ainsi mis en évidence dans le projet: "La volonté est de réduire les charges énergétiques avec l'installation d'une co-génération, un nouveau système de ventilation ou encore la mise en place de panneaux photovoltaïques. À cela s'ajoutent la réduction du chlore, un système de prévention de la noyade, le développement de la pratique sportive ainsi que l'accessibilité à tous", ajoute l'échevin des Sports et président de la régie sportive hutoise, Étienne Roba. Une volonté saluée par le ministre des Infrastructures sportives, Jean-Luc Crucke.

Le chantier a débuté au mois de juin par les travaux de démontage et de démolition. Les ouvrages de fondation des extensions suivront avant que la structure préfabriquée soit installée au début de l'année 2022. Les travaux de fermeture des enveloppes ainsi que les travaux spécifiques des bassins sont prévus courant 2022 alors que l'ouverture est envisagée pour Pâques 2023, après une période de tests.