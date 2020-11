Malgré le feu vert des autorités fédérales, la piscine de Huy ne rouvrira pas cette année, a annoncé samedi soir la directrice du centre sportif local à l'agence Belga. Conformément aux décisions présentées vendredi par le comité de concertation, les piscines publiques pourront à nouveau accueillir des nageurs dès le mardi 1er décembre. Le bassin hutois restera néanmoins fermé.

"Les autorités ayant précédemment annoncé une fermeture jusqu'au 13 décembre, le collège communal hutois avait alors choisi de ne plus rouvrir cette année, d'autant qu'un important chantier de rénovation débutera au printemps prochain", explique la directrice Vivienne Wandji. Retenues dans le cadre du dernier plan régional de restauration des piscines (2016), les infrastructures hutoises feront l'objet d'une importante modernisation pour un investissement régional avoisinant les 5 millions d'euros, pour un budget global de quelque 11 millions d'euros.

Sont notamment prévus la rénovation en profondeur du bâtiment existant, ainsi que la création d'espaces ludiques et de bien-être. "La piscine sera requalifiée en centre aqualudique et les travaux devraient débuter au début du mois de mars 2021. Le nouveau site ne sera donc plus accessible avant deux à trois ans", conclut la responsable.