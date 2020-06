C’est un des plus gros projets de cette législature pour la Ville de Huy, et le deuxième plus important dans le cadre du Plan piscines du gouvernement wallon, via lequel la Ville a décroché un subside de 4,6 millions d’euros. Après plusieurs mois d’étude, le projet définitif de rénovation et d’extension de la piscine est désormais bouclé.

Le projet aura en effet été long et difficile à mettre sur pied "tant les aspects techniques sont complexes", a précisé ce jeudi le bourgmestre Christophe Collignon (PS). La rénovation complète passe par la remise à neuf des infrastructures, des équipements, avec une accessibilité à tous les publics (dont PMR…) et "un élargissement de l’offre actuelle", spécifie l’échevin des Sports Etienne Roba (PS).

Concrètement, la visibilité de l’entrée principale sera améliorée. La piscine accueillera un nouveau bassin ludique intérieur tandis que les deux bassins existants seront rénovés avec des cuves en inox. "Chaque bassin disposera d’un système de traitement bactériologique, complété d’un second système pour assainir les eaux", ce dans l’objectif de réduire l’utilisation du chlore. Autre nouveauté, les bassins disposeront d’un système de prévention à la noyade. En extérieur, un spraypark de 100 m2 ainsi qu’un nouveau bassin chauffé entouré d’une plage minérale seront aménagés.

La circulation au sein du bâtiment sera également fluidifiée, avec un vestiaire central. Les entrées seront en outre automatisées via un système de badge. Enfin, le rez-de-chaussée disposera d’une cafétéria avec accès aux tribunes. L’étage accueillera quant à lui un espace wellness. L’aménagement extérieur sera aussi repensé ainsi que le parking. Pour finir, dans un souci d’économie d’énergie de chauffage et d’électricité, des panneaux solaires seront installés sur la toiture du bâtiment. Le projet sera présenté au conseil ce lundi.