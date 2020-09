Cette réouveture est prévue le 14 septembre

C'est une bonne nouvelle pour les adeptes de la natation ou plus simplement de la "trempette". La piscine de Huy rouvre le lundi 14 septembre.

Un accès permis exclusivement sur réservation pour les abonnés et le public car seules 30 personnes/heure seront autorisées et de nombreux créneaux seront réservés aux écoles et aux clubs. La séquence d'une heure comprendra le déshabillage et l'habillage. Des mesures sanitaires seront à respecter. La cafétéria sera inaccessible.



ATTENTION : les réservations par téléphone uniquement au 085/21 35 96 se feront à partir du jeudi 3 septembre, du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 12 h 30.