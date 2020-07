Faisant suite à la demande des riverains qui s'inquiétaient de voir la circulation augmenter dans leur rue, il a été décidé de mettre la rue Poyoux Sarts en circulation locale.

Et ce dans l'entité de Huy depuis ce lundi 29 juin, jusqu'à l'approbation d'un règlement complémentaire et, en tout état de cause, pour une durée de six mois maximum.

Dans l'attente de la mise en service de la seconde partie de la voirie reliant Strée à Tihange, de nombreux usagers descendant le chemin du Chera.

Et ce en empruntent cette voirie étroite pour rejoindre le bas de Tihange et particulièrement la N90 et la N684.

C'est le tronçon compris entre le chemin du Chera et la rue des Malles Terres qui est concerné par cette mesure de mise en circulation locale.