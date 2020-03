C'est fort probable en raison du débit du fleuve.



Ce dimanche devait avoir lieu la traditionnelle traversée hivernale de la Meuse à Huy. Cependant, alors qu’elle avait déjà dû être reportée une première fois le 23 février dernier, il semble que cela sera à nouveau le cas ce week-end.

En cause ? De nouvelles normes émanant des pompiers et de la direction des voies navigables de Liège. En effet, le débit moyen de l’eau de la Meuse ne doit désormais plus dépasser les 400 m3 par seconde pour que les nageurs puissent pratiquer leur sport.

Au-delà de l’évènement que constitue la traversée hivernale, ces nouvelles règles mettent en péril selon le groupe Ecolo la pratique de la nage en eau froide et vive en Wallonie dont le seul club existant, baptisé "Cool Huy", se trouve à Huy.



Pour le député régional Rodrigue Demeuse, " cette nouvelle norme peut se comprendre pour des nageurs occasionnels. Elle pose toutefois question dans le cas du club ‘‘Cool Huy’’ dont les nageurs sont des habitués de la nage dans de telles conditions".

".Et le député hutois de prévenir : "".C’est pourquoi il compte interpeller le ministre régional en charge des voies navigables, Philippe Henry, à ce sujet.