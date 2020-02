Le débit d'eau est jugé trop important. Rendez-vous le 15 mars.

La 53e édition de la traversée hivernale de la Meuse programmée le dimanche 23 février est reportée au 15 mars, a indiqué le secrétaire du club de natation Cool Huy, organisateur de l'événement, Marc Hennau mardi. Une réunion d'urgence s'est tenue avec l'échevin des Sports et le service des Sports de la Ville de Huy pour entériner cette décision. L'autorité compétente pour les activités organisées dans la Meuse n'a pas donné l'autorisation de maintenir l'événement à cause du débit d'eau jugé trop important. "Les règles ont été durcies et l'autorisation ne peut être donnée si le niveau de débit dépasse les 400 m3. Nous sommes actuellement bien au-dessus. Cette décision nous peine, car nous avons déjà organisé des éditions dans des circonstances particulières et il n'y a jamais eu aucun incident. Il y a plus d'une centaine de participants chaque année, dont une partie provient des pays étrangers. Ils avaient bloqué la date du 23 février et il faut donc tout réorganiser", ajoute Marc Hennau.

La 53e édition de la compétition devait lieu dimanche entre 10h15 et 14h30, heure de la remise des prix. Au fil du temps, la traversée est devenue un événement immanquable pour les nageurs intrépides et attire de plus en plus de curieux, tant au niveau des participants qu'au niveau des spectateurs.

Chaque année, plus de 100 nageurs répartis en plusieurs catégories d'âge mais aussi de nage s'élancent dans cette Meuse dont la température est à peine positive. Du quai de Compiègne, les nageurs rejoignent le quai d'Arona. Ce sont minimum 120 mètres qui sont parcourus par les nageurs en eau froide.