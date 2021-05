Ce mardi 25 mai, le député hutois Samuel Cogolati, président de la délégation belge à l'Union Interparlementaire, a été élu par une majorité des 179 parlements nationaux.

Et ce au Comité des droits de l'homme des parlementaires, soit une émanation de l'UIP qui est basée à Genève.

Il s'agit du seul mécanisme international doté d'un mandat pour protéger et défendre les parlementaires en danger ou victimes d'enlèvement, meurtre ou détention arbitraire.

Le Comité est composé de 10 membres issus des 5 continents.

Samuel Cogolati participera donc dorénavant aux auditions, missions d'enquêtes et procès en qualité d’observateur.

Et ce dans le but de libérer des parlementaires en danger, que ce soit au Bélarus, Myanmar, Yémen, Venezuela, etc.



"La liberté d'expression des parlementaires n'est pour moi pas un vain mot. Comme jeune élu démocratique dans un pays libre, je veux être la voix de ceux qui n'en ont pas. Peu importe le pays concerné, j'estime avoir la responsabilité d'être solidaire avec mes collègues victimes d'abus pour leur obtenir protection et réparation", exprime le député.