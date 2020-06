Deux personnes dormaient à l’étage lorsque l’incendie a été volontairement mis à des cartons

Dans la nuit de mardi à mercredi, le feu a été volontairement bouté à des cartons qui se trouvaient devant le magasin ShopForGeek.com situé rue Neuve à Huy.

Il était aux environs de 3 h 30 du matin lorsque les secours ont été appelés pour circonscrire l’incendie. Les pompiers de la zone Hemeco et la police de Huy sont intervenus sur place. L’incendie a heureusement été relativement rapidement éteint. Le feu a toutefois endommagé la vitrine. Celle-ci s’est brisée sous l'effet de la chaleur.

Le plus inquiétant dans cette affaire réside dans le faits que des personnes étaient endormies à l’étage lorsque le feu a été bouté ! On est passé tout près d'un drame. « Les secours ont sonné chez un des habitants et il a cru qu’il s’agissait d’une blague », explique Lionel, le compagnon de la gérante du magasin ShopForGeek.com. « La vitrine est attenante à la porte d’entrée des habitations, on ne pouvait donc pas ignorer que des gens se trouvaient au dessus du magasin. Heureusement, il n’y a pas eu de blessés. »

D’autres commerces de la rue auraient été victimes de tentatives d’incendie pendant cette nuit, veille de ramassage de cartons. « Un peu plus loin, il y a une pharmacie et une personne a également tenté de bouter le feu aux cartons qui se trouvaient dans la rue. Il y a une caméra. Nous espérons que les bandes de vidéo-surveillance nous permettrons d’identifier les auteurs. »

Lionel a été contraint de prendre congé pour aider sa compagne en cette journée difficile. « J’ai dû faire des photos pour l’assurance et heureusement, les choses se font rapidement. Mais ce n’est jamais agréable. J’aurais préféré prendre congé pour une autre raison. Nous avons repris ce magasin il y a deux ans et après cette période de fermeture, ce n’est vraiment pas facile. Les ventes reprennent à peine. »

La gérante et son compagnon craignent que cet incendie n’empêche les gens de revenir. « Nous avons tout dû sécuriser. Avec les planches qui se trouvent sur la vitrine, nous ne voulons pas que les clients pensent que nous fermons. Nous comptons bien rester ouverts ! »