Ce jeudi soir, la situation est toujours suivie minute par minute par la cellule de crise de la ville de Huy et toutes les équipes sont à pied d'oeuvre pour répondre aux appels des citoyens en difficulté. "Le point sensible est le niveau de la Meuse pour lequel les prévisions restent à la hausse pour les prochaines heures", indiquent les services de la ville de Huy.

Les rues d’Ahin, rue Nicolas Jadot, rue des Chevaux Haleurs, de Ben, le quai de l'Ecluse, la rue du Tige, la place de Ben, au niveau de Gives les rues de la Vallée, de la Gravière et de la Fabrique sont concernées. Il est demandé aux riverains de prendre leurs précautions en surélevant les meubles, en déplaçant leur voiture vers des zones sécurisées, en fermant, si nécessaire, les robinets d'arrivée de gaz, d'électricité et d’eau."

Les personnes qui ne sentent pas en sécurité à leur domicile peuvent se déplacer vers le hall 2 du hall omnisports situé avenue de la Croix-Rouge, qui reste ouvert pour accueillir toute personne qui serait sinistrée ou impactée d'une manière ou d'une autre par ces intempéries.

Les services de la ville se chargent de déposer des sacs aux endroits sensibles. Les autorités surveillent particulièrement un ruisseau de la région qui fait l’objet de surveillance. "Pour l'instant le Hoyoux reste stable."