Certains automobilistes hutois devront changer leurs habitudes dès la semaine prochaine. Ils devront sans doute également s'armer de patience...

En effet, dès lundi et jusqu'au 12 juin, le Pont de l'Europe sera fermé à la circulation véhiculaire. La chaussée de Liège de toute proche le sera éalement, mais de manière sporadique.

En fait, la SA "Les Enrobés du Gerny" est chargée, pour le compte du SPW, de travaux de réfection de voirie et de création de pistes cyclables, Pont de l’Europe et Chaussée de Liège, au carrefour que forme cette artère avec le Pont de l’Europe.

Pour ce faire, du 31/05 au 12/06, le Pont de l’Europe sera fermé à la circulation. La circulation piétonne restera accessible au niveau des trottoirs. Durant cette même période, Chaussée de Liège, au carrefour que forme cette artère avec le Pont de l’Europe, une tranchée doit être réalisée afin de permettre la réfection des filets d’eau. Dès lors, de manière ponctuelle, et en dehors des heures de pointe, la circulation, Chaussée de Liège, sera régulée à l’aide de feux tricolores de signalisation.

En outre, dans le cadre de travaux de revitalisation du quartier du Quadrilatère, la rue de la Résistance sera en chantier. ce dernier entame la première partie de la dernière phase et concerne le renouvellement du réseau d’égout, ainsi que pour le compte de la Cile, du renouvellement du réseau de distribution d’eau, Rue de la Résistance dans son tronçon compris entre l’avenue Adolphe Chapelle et la Rue Delloye Matthieu. Pour ce faire, la circulation, l’arrêt et le stationnement seront interdits dans ce tronçon. Pour les besoins du chantier, l’arrêt et le stationnement seront également interdits au niveau du parking de la prison, à l’exception des véhicules de chantier.