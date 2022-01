Bonne nouvelle, mais pas vraiment étonnante… Le procès-verbal dressé par la zone de police de Huy, le dimanche 26 décembre dernier, à l’égard du centre culturel de l’arrondissement de Huy ne donnera lieu à aucune suite. Ce jour-là, la directrice du centre culturel avait décidé, avec l’accord du président et échevin de la Culture Étienne Roba, de proposer un spectacle "Noël au théâtre" qui, normalement, devait se dérouler à Tinlot. Sauf qu’avec les dernières mesures du Comité de concertation, les centres culturels, ainsi que les cinémas d’ailleurs, devaient fermer leurs portes. Une décision incomprise par le monde de la culture tant et si bien que plusieurs centres culturels, notamment, avaient pris le parti d’aller contre la décision du Codeco, mais en prenant toutes les mesures nécessaires. Ainsi, à Huy, le spectacle avait été rapatrié dans la grande salle de 920 personnes du centre culturel qui avait choisi de n’en accueillir que 50. Avec masque et gel hydroalcoolique à l’entrée.

Sauf que deux jours plus tard, le centre culturel apprenait que la police de Huy avait dressé un procès-verbal. Sans descente sur place, sans évacuation des spectateurs mais simplement en constatant, sur base des déclarations faites par les organisateurs, que le spectacle avait bien eu lieu. Le PV devait être transmis au procureur du roi qui, ensuite, décidait de poursuivre ou non. Avec amende de 750€ à la clé en cas de poursuites.

On le sait, le mardi (soit deux jours après le spectacle), le Conseil d’État décidait de suspendre l’arrêté ministériel imposant la fermeture du secteur culturel. Avec quelle conséquence, dès lors pour le procès-verbal rédigé contre le centre culturel? Si l’arrêt du Conseil d’état n’a pas d’effet rétroactif, on pouvait imaginer qu’il aurait une conséquence sur les suites à donner à ce procès-verbal. Et effectivement…

Au parquet de Liège, le procureur de division Damien Leboutte expliquait ce mardi que le PV n’est pas encore parvenu jusqu’à ses services. N’empêche, "à mon sens, il fera l’objet d’un classement sans suite"suite à l’arrêt du Conseil d’État. Et de rappeler, d’ailleurs, la directive donnée dans ce sens par le procureur du roi Philippe Dulieu. Le procès-verbal ne donnera donc lieu à aucune suite.